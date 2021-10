Carte di credito e bancomat, il pagamento che scatena il fisco: "Sanzioni rilevanti", cosa non devi mai fare

19 ottobre 2021 a

a

a

L'uso dei contanti ormai sembra essere quasi del tutto superato, in molti casi infatti è preferibile effettuare i pagamenti con la moneta elettronica, più comoda per rendere tracciabili le operazioni finanziarie. E in specifiche situazioni è opportuno fare versamenti con bancomat, carte di credito o bonifici, per evitare possibili interventi del Fisco, che potrebbe riscontrare delle irregolarità nei trasferimenti di denaro.

Pensioni, arriva il "malus" sull'assegno: l'ultima rapina, ecco chi viene spennato

Nello specifico, i pagamenti cui bisogna stare più attenti - come spiegato dal Giornale - sono tre. In primis ci sono le spese detraibili al 19% ai fini Irpef, per cui andrebbero utilizzate le carte elettroniche. Stando alla legge, infatti, questa operazione deve essere tracciabile, ad eccezione dei versamenti effettuati per le spese in farmacia e quelle sanitarie. La stessa cosa vale per il pagamento di alcuni bonus, come quello relativo alle ristrutturazioni edilizie. In quel caso pagare in contanti potrebbe far perdere il diritto alla detrazione.

Bancomat, la cifra che non devi mai prelevare: occhio, se "sgarri" il Fisco ti bastona

Il terzo pagamento che è necessario rendere tracciabile riguarda il canone d’affitto e le spese di condominio, per le quali non si può superare la soglia di 1.999,99 euro in contanti. Non rispettare questa regola potrebbe avere delle conseguenze pesanti, con sanzioni rilevanti per i trasgressori. Il tetto, inoltre, dovrebbe essere ulteriormente abbassato a partire dal primo gennaio 2022. Senza dimenticare, infine, che l’Agenzia delle entrate ha il controllo su tutte quelle spese che superano il 20% del reddito complessivo dichiarato dal cittadino. Un meccanismo che serve a evitare operazioni “in nero”.

Video su questo argomento "Non contiene quello che era negli accordi". Delega fiscale, Salvini punta i piedi

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.