Il turismo per le aziende: alla scoperta del business travel

Il trend dei viaggi di lavoro è in netta crescita e le attività turistiche potrebbero utilizzare questa ripresa per aprirsi a un nuovo tipo di clientela

20 ottobre 2021

L’emergenza sanitaria che ha cambiato radicalmente il nostro modo di vivere nell’ultimo anno e mezzo sembra essere quasi superata. L’Europa tutta si sta avviando fuori dal tunnel e di conseguenza si sta pian piano riprendendo a viaggiare sia per turismo e piacere personale, ma anche per aziende e businessman che fanno del viaggio d’affari una parte essenziale del proprio lavoro. Nonostante sia sempre più imperante nel mondo moderno la digitalizzazioni di numerosi ambiti, tra cui quello del lavoro, gli incontri d’affari su cui si regge l’operato di numerosissime aziende non è stato sostituito del tutto, e molto probabilmente non lo sarà mai.

Le attività turistiche potrebbero utilizzare la ripresa del business travel come occasione per differenziarsi e aprirsi a questo tipo di clientela. Quelle attività turistiche che non appartengono alle catene alberghiere tradizionali possono infatti diventare luogo di ricevimento per incontri d’affari di alto livello.

Il settore viaggi è stato uno dei più colpiti dalla pandemia, che ha di fatto praticamente bloccato quasi la totalità dei viaggi di piacere e di quelli di lavoro. L’80% delle aziende ha dovuto sospendere qualsiasi spostamento internazionale e il 71% ha adottato la stessa politica anche nei confronti dei viaggi nazionali, segnando un colpo durissimo al sistema dei business travel.

LA RIPRESA DEI VIAGGI D'AFFARI

Per fortuna, la crisi sembra a un passo dal terminare, grazie soprattutto alla campagna vaccinale, e sta pian piano tornando fiducia soprattutto tra i lavoratori del mondo degli affari, che si dicono più disposti a una ripresa dei viaggi e degli incontri di lavoro anche all’estero. Il 55% delle aziende italiane ha pianificato nuovi viaggi di lavoro nel 2021, confermando dunque questo trend positivo.

Si tratta ovviamente di un settore che è stato toccato esattamente come quello del turismo tradizionale, quindi allo stesso modo è ripartito inizialmente dai viaggi in destinazioni di prossimità, facilmente raggiungibili. Dopo questo primo step i viaggi d’affari sono pronti per il definitivo ritorno alla normalità. Tra l’altro i lavori che prevedono viaggi in trasferta, secondo sondaggi recenti, sono tra i più gettonati tra le nuovi generazioni di lavoratori. Molti millenials si dicono ben disposti a sacrificare parte del proprio stipendio per un lavoro che preveda spostamenti di lavoro in Italia o all’estero. L’atteggiamento può sembrare poco lungimirante, ma conferma una tendenza comune a più generazioni: quella di voler coniugare lavoro e viaggi e, allo stesso tempo, viaggi di lavoro e momenti ricreativi o di piacere. Dunque il settore del business travel si sta pian piano risollevando, dimostrandosi ancora estremamente vitale dopo la grande battuta d’arresto dell’ultimo anno e mezzo.

