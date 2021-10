Carta igienica, questo prodotto in vendita su Amazon: sconcertante, notate nulla di strano?

27 ottobre 2021 a

Che su Amazon si possa trovare di tutto non è di certo una novità, ma questa forse è troppo. Il portale di Jeff Bezos tra i suoi acquisti offre anche la carta igienica usata. Proprio così, i clienti possono comprare una confezione gigantesca che può essere recapitata a casa gratuitamente "al primo ordine idoneo". La cifra però è tutt'altro che esigua. Si parla di 26 euro e 80 centesimi per "Kleenex 8441 Rotolo di Carta Igienica Standard a 2 Veli, 36 Rotoli x 600 Fogli, Bianco".

A "giustificare" il costo, quasi per ironia, il fatto che la carta igienica sia usata ma "in ottime condizioni". A notare lo strano acquisto offerto sono diversi assidui frequentatori di Amazon. Uno di questi ha voluto condividere la sua esperienza su Facebook, sollevando parecchi dubbi. "Acquistando la carta igienica per l'ufficio, Amazon mi propone l'opzione di comprarla 'usata ma in ottime condizioni'. Secondo voi, se dovessi sceglierla, cosa mi spedirebbero? PS: non è uno scherzo".

Infatti potrebbe trattarsi di un errore. Per quasi tutti i prodotti il portale garantisce l'usato e non è da escludersi che sia capitato anche per la carta igienica, nonostante sia quasi impossibile che arrivi realmente usata.

