Manovra 2022, brutta sorpresa per il bonus facciate: indiscreto dal consiglio dei ministri

Il Consiglio dei ministri è pronto per varare la legge di Bilancio. L’impianto della manovra e i capitoli di spesa per un totale di 23,4 miliardi, del resto, sono quelli indicati nel Documento programmatico di Bilancio inviato a Bruxelles la settimana scorsa. Lo stanziamento destinato al taglio delle tasse, che vale 8 miliardi. Nel corso dell’iter parlamentare poi si deciderà la modalità di riduzione della pressione fiscale. Quattro miliardi sono destinati alla Sanità e circa 2 miliardi serviranno per abbassare il costo delle bollette.

Nella legge di Bilancio figura anche il Reddito di cittadinanza che viene riconfermato con un possibile giro di vite attraverso maggiori controlli e requisiti più stringenti. Il capitolo pensioni "e il superamento di Quota 100 assorbono al momento 600 milioni, mentre per ammortizzatori sociali e politiche attive la manovra dispone di 3 miliardi. Risorse, quest’ultime, ritenute totalmente insufficienti dai sindacati", scrive il Corriere della Sera.

Sul fronte pensioni le risorse aggiuntive stanziate per il 2022 saranno 600 milioni (si aggiungeranno poi 950 milioni nel biennio successivo). Salvo ritocchi è con questa dote che il governo si appresta a predisporre una norma che superi Quota 100 (62 anni di età e 38 di contributi), in scadenza alla fine dell’anno. "L’ultima ipotesi di compromesso con la Lega è stabilire Quota 102 solo per il 2022, con base 64 anni di età e 38 di contribuzione. Ma il Carroccio fino all’ultimo proverà a cambiare il mix puntando su un’età più bassa", conclude il Corriere.

