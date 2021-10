Repubblica, chi se ne va dopo Federico Rampini: un nome pesantissimo, per Molinari sono enormi guai

29 ottobre 2021 a

Curzio Maltese lascia Repubblica: lo ha fatto sapere lui stesso, salutando i lettori e mettendo un punto alla sua rubrica sul settimanale Il Venerdì. Alla fine dell'articolo ha scritto: "Con profondo dolore 'Contromano' si ferma qui. Ho avuto l'onore di scrivere una delle rubriche più longeve della storia di Repubblica. Saluto e ringrazio con tutto il cuore i lettori che mi sono stati sempre accanto. Spero a presto. Un caro abbraccio".

Quello di Maltese è il secondo addio al quotidiano diretto da Maurizio Molinari in pochi giorni. Solo ieri, infatti, lo storico corrispondente dagli Stati Uniti Federico Rampini ha ufficializzato il suo passaggio al Corriere della Sera. Il giornalista, che era compreso nella lista dei candidati al pensionamento anticipato, concordato recentemente alla testata romana, era entrato a Repubblica nel 1995, prima come capo della redazione di Milano, poi come corrispondente a Bruxelles, San Francisco, Pechino e dal 2009 a New York.

Ma non è finita qui. Secondo un'indiscrezione riportata da Dagospia, pare che anche Sergio Rizzo sia in procinto di lasciare il giornale di John Elkann. A tal proposito, il portale di Roberto D'Agostino scrive: "Lascia Largo Fochetti per accasarsi a Milano Finanza (dove aveva già lavorato negli anni Novanta)". L'emorragia di giornalisti continua.

