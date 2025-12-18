Askatasuna, Montaruli inchioda il Pd: "Addio al covo che qualcuno voleva sanare"

Esultano per l'operazione delle forze dell'ordine al centro sociale Askatasuna la vicecapogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera dei deputati, Augusta Montaruli, e l'assessore alle Politiche sociali della Regione Piemonte, Maurizio Marrone. "Ringraziamo il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi per l'operazione di questa mattina, che conferma che avevamo ragione a chiedere la cancellazione del Patto tra Comune di Torino e antagonisti. Con i violenti non si tratta, non si fanno accordi, non si nasconde la testa per fingere di non vedere", dichiarano. Marrone aggiunge: "All'indomani dell'assalto a La Stampa, a nome della Regione Piemonte, avevo chiesto ufficialmente al Comune di Torino di cancellare il Patto per la concessione di Askatasuna. In tutti questi mesi quel centro sociale ha continuato a essere la base degli antagonisti, ma questa mattina, grazie al lavoro della Questura e della Prefettura, lo Stato ha colpito. Se il Comune avesse rispettato la mia legge regionale fin da subito, magari in questi due anni non ci sarebbe stata questa escalation di violenza".

"Finalmente lo sgombero di Askatasuna. Grazie al Ministro Piantedosi e al Governo Meloni i professionisti della violenza non avranno più il loro covo che qualcuno voleva addirittura sanare", aggiunge sui social l'onorevole Montaruli. "Le luci accese ogni notte e il continuo attivismo da noi denunciato ancora due giorni - aggiunge - fa erano la prova di una beffa, oltre al danno già arrecato con i continui assalti e aggressioni di ultimo nei confronti del quotidiano La Stampa. Siamo orgogliosi di essere andati fino in fondo senza farci intimorire e cedere al racconto della sinistra in primis del Sindaco e senza arrenderci mai. Andiamo e andremo avanti su questa strada".