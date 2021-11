Fs protagonista a 4Weeks4Inclusion. L'azienda si aggiudica il secondo posto nel torneo di e-sports e dona il premio al Telefono Rosa

22 novembre 2021 a

500mila partecipanti, 200 aziende coinvolte, 189 eventi digitali e 212 ore di diretta: questi i numeri della seconda edizione di 4Weeks4Inlcusion, la maratona interaziendale nata per diffondere la cultura dell'inclusione.

In prima fila, FS Italiane con l'organizzazione del webinar "Diversissimo da me" e gli interventi di alcune sue top manager nei panel del calendario. Il gruppo ha conquistato, poi, il secondo posto nel torneo di e-sports nel quale 12 squadre aziendali si sono sfidate in una competizione digitale: i giocatori sono scesi in campo virtualmente nelle partite di calcio di Fifa 2022 e nelle battaglie di Brawl Stars e Clash Royale.

Lo riporta Fs News - il giornale online di Gruppo - sottolineando che la gara aperta e solidale, a colpi di tastiere, ha messo al centro l'inclusione e il fairplay: gli e-sports, infatti, eliminando le barriere fisiche, sociali, culturali e sono accessibili a tutti attraverso una consolle, uno smartphone o un pc. Alla fine, sul gradino più alto del podio è salita Tim Vision, mentre Ericsson si è aggiudicata la medaglia di bronzo.

Il Gruppo FS ha scelto di destinare i 1.500 euro del montepremi al Telefono Rosa, l'associazione che sostiene e tutela le donne vittime di violenza e i loro figli.

