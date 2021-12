Stéphane Bancel, grazie a quali soldi è diventato miliardario l'ad di Moderna: lo scandalo travolge il re dei vaccini

20 dicembre 2021 a

Moderna ha fatto profitti da capogiro grazie alla pandemia. Stéphane Bancel, ad di Moderna è diventato miliardario, Noubar Afeyan, Robert Langer e Timothy Springer, fondatori o investitori di Moderna, sono ora nella classifica dei più ricchi d'America. L'azienda però, rivela Domani, si basa su fondi e ricerca pubblici e sulla scelta di privilegiare i Paesi ricchi a discapito dei più poveri.

Bancel, secondo Forbes, è tra i "miliardari 2021" con una ricchezza personale che supera i nove miliardi di dollari. Bancel, di origine marsigliese, per il quotidiano finanziario francese Les Échos che gli ha attribuito il "Prix du Stratège de l'année" "nel giro di un paio di anni" ha portato l'azienda da "giovane promessa senza prodotti in commercio a impresa che vale in borsa 98 miliardi di dollari". Così Bancel è diventato tra i più ricchi del pianeta e l'azienda da lui guidata prevede 18 miliardi di ricavi quest'anno grazie al solo vaccino Covid.

Peccato che la strategia si basi su risorse pubbliche. Infatti il governo americano ha indirizzato a Moderna dieci miliardi di dollari di investimenti pubblici. Con i soldi dei contribuenti è stata finanziata la fase di sviluppo clinico, oltre all'acquisto anticipato delle dosi; questo ha ridotto per l'impresa anche i rischi di mercato. Non solo. La stessa tecnologia brevettata e considerata come propria da Moderna, che si oppone alla deroga sui brevetti, nasce grazie alla ricerca e ai laboratori pubblici.

Tanto che ora i ricercatori pubblici degli Stati Uniti accusano Moderna di averli tagliati fuori quando si è attivata per blindare il brevetto del vaccino. Si tratta degli scienziati del National Institutes of Health (Nih), l'agenzia federale Usa della ricerca, che già prima della pandemia erano impegnati a sviluppare vaccini contro altri tipi di coronavirus. Poi con il Covid-19, la collaborazione già in corso con l'équipe della Moderna Therapeutics è diventata una task force per trovare e produrre al più presto un vaccino efficace. Quando sono riusciti a trovarlo al momento di registrare i brevetti e assicurarsi la proprietà intellettuale, solo in alcuni casi Moderna ha dichiarato che l'opera era frutto dell'ingegno anche dei ricercatori del Nih.

