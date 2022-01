Covid, arriva la maxi-tassa: 4.800 euro l'anno contro la pandemia, come ci rapinano

17 gennaio 2022 a

a

a

Il Coronavirus incide in maniera considerevole anche sulle tasche delle famiglie. L’associazione a tutela dei consumatori Consumerismo No Profit ha promosso un’indagine sui costi stretti affrontati dagli italiani per combattere la pandemia. Con solo l'acquisto di mascherine e tamponi, un nucleo familiare italiano di quattro persone può arrivare a spendere fino a 4.824 euro all'anno. E con i nuovi provvedimenti sulle Ffp 2 il conto diventerà ancora più salato. L’unica nota positiva è il prezzo calmierato disposto per le farmacie, le quali sono costrette a vendere questo dispositivo a 0,75 euro, mentre sul web le cifre sono ancora variabili e vanno da 0,40 a 2,50 euro al pezzo.

Tasse, ecco chi risparmierà 920 euro all'anno: la simulazione, bella sorpresa (e clamorosa beffa)

Il salasso per le famiglie italiane però è provocato dai tamponi. I prezzi cambiano a seconda del test a cui si decide di sottoporsi. Il sierologico costa tra i 20 e i 30 euro, mentre il tampone antigenico, eseguito solitamente nelle farmacie, ha il prezzo fissato a 15 euro. Molto più oneroso il tampone molecolare che varia tra i 60 e i 140 euro.

"Può saltare tutto". Italia, rischio blackout totale: la data che terrorizza il governo

Al nord i molecolari costano di più rispetto al centro e al sud Italia. Solo per i tamponi, Consumerismo No Profit ha calcolato che ogni cittadino italiano spende circa 1.200 euro all’anno, mentre un nucleo familiare composto da tre persone arriva a pagare per questi dispositivi di sicurezza fino 3.618 euro annui. Le associazioni che tutelano gli interessi dei consumatori chiedono che il costo di mascherine e tamponi siano completamente a carico del servizio sanitario nazionale per quelle famiglie il cui Isee non superi i 20mila euro all’anno.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.