Bollette alle stelle? Come risparmiare con un termoscanner: il trucco svelato dal fisico su La7

Il prezzo di luce e gas è arrivato alle stelle. L'energia elettrica nei primi tre mesi dell'anno ha raddoppiato il proprio costo (+55 per cento) e poco meno ha fatto il gas (+41,8), creando problemi non solo a famiglie e alle attività produttive, ma anche agli enti pubblici locali. Per questo Myrta Merlino vuole dare alcuni consigli ai propri telespettatori. A spiegare qualche semplice trucco per risparmiare ci pensa Valerio Rossi Albertini. Il fisico, ospite de L'Aria Che Tira su La7, invita gli italiani a seguire alcuni consigli più che utili. "Per quanto riguarda il gas c'è la coibentazione, ora esistono diversi incentivi e dobbiamo seriamente pensare a trasformare casa in una classe energetica più bassa e far sì che computer e le luci riscaldano a sufficienza".

Ma non è tutto, portando con sé un termoscanner, l'esperto mostra come sia facilmente vedere la temperatura dei corpi che ci circondano. La differenza di fronte a due diverse lampadine balza subito agli occhi: da una parte ce n'è una a incandescenza, dall'altra una a led. Ma se quella a incandescenza nel monitor del termoscanner appare (quindi butta fuori calore), lo stesso non si può dire di quella a led che comunque ai nostri occhi pare più luminosa.

"Le lampadine a led - spiega Albertini - costano sì qualche euro in più, ma ti permettono di risparmiare". Poi l'ultimo avvertimento, visto che tutti i dispositivi che stanno in stand-by (lavatrici, elettrodomestici, tv) sembrano essere spenti ma non lo sono: "Questi - conclude l'esperto - stanno comunque consumando l'energia, per risparmiare è dunque utile una ciabatta con un interruttore". Solo così riusciremo a spegnere e riaccendere in breve tempo tutto quello che ci interessa.

