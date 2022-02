Conto corrente, la stangata del 14%: la banca ti rapina, ecco quali soldi si intascano

14 febbraio 2022 a

Ormai tutto è in aumento, anche il conto corrente. Il momento storico non è affatto dei migliori (per usare un eufemismo…) per i consumatori, che devono fare i conti con una serie di rincari più o meno pesanti: oltre a quelli già noti di luce e gas, è in aumento anche il costo della spesa al supermercato e quello della benzina.

Stando a quanto riportato dal Corriere della Sera, adesso il costo dei conti correnti è aumentato fra il 7 e il 14 per cento sia per le famiglie che per i pensionati. E non è finita qui, perché presto potrebbero verificarsi ulteriori rialzi legati alla novità del pagamento del canone per la carta di debito, ovvero il bancomat. Secondo l’indagine condotta da AltroConsumo su un campione di oltre 400 conti correnti, messi a confronto tra loro, in un anno l’indicatore dei costi complessivi annui nei conti on-line sono aumentati del 14 per cento per i singoli e del 13 per cento per le famiglie.

Per quanto riguarda i giovani, invece, è molto più trascurabile il rialzo: si tratta soltanto dell’1 per cento. Inoltre in media sono in aumento i costi dei bonifici, con il +8,8 per cento per le operazioni fatte in filiale e il +5,3 per cento per le operazioni fatte on-line.

