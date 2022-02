Bollette alla stelle? Doppia fregatura e stangata: quelli che pagano di più

22 febbraio 2022 a

Il caro bollette riguarderà purtroppo tutti gli italiani, nessuno escluso. Ma secondo le stime degli esperti, gli aumenti riguarderanno, in particolare, gli utenti in regime di maggior tutela, che garantisce al consumatore l'erogazione di energia elettrica e gas alle condizioni economiche e contrattuali stabilite dall'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (Arera).

Riporta il Giornale che anche i contribuenti che si sono affidati al mercato libero ne subiranno le conseguenze. Mentre gli unici che, per adesso, fino alla scadenza del contratto stipulato, non saranno schiacciati dagli aumenti sono quei clienti che hanno scelto un piano tariffario del mercato libero con prezzo bloccato, attivato prima dell’emergenza.

Intanto il governo corre ai ripari mettendo sul tavolo altri 5,6 miliardi euro, dopo gli incentivi già stanziati nelle scorse settimane, per agevolare i nuclei familiari con meno soldi e le aziende, almeno fino al prossimo mese di giugno. L’obiettivo del consiglio dei ministri, come riporta Sky Tg24, è quello di promuovere una strategia del contenimento dei prezzi dell’energia elettrica e del gas più a lungo termine puntando sul potenziamento delle rinnovabili da un lato e sull'aumento della produzione di gas nazionale dall'altro.

