Veneto, il bonus della Regione fino a 500 euro per gli studenti: scade il 21 aprile, come partecipare

Scade il 21 aprile il bando per ricevere dalla Regione fino a 500 euro per ciascun figlio studente con un ISEE 2022 entro questo limite. Gli Esperti di ProiezionidiBorsa spiegheranno il pomeriggio di oggi 4 aprile come partecipare all’assegnazione di diverse borse di studio. Tra le opportunità, ad esempio, quella per gli studenti residenti nella Regione Veneto per l’anno scolastico 2021-2022. Ogni regione ha approntato misure ad hoc contro il rischio di dispersione scolastica, diversificate a seconda delle condizioni economiche dei nuclei familiari. "I genitori con figli che decidono di iniziare il percorso di studi universitari fuori sede - sottolinea il sito ProiezionidiBorsa -, non possono non farsi due conti in tasca. Le spese che dovranno sostenere queste famiglie sono davvero elevate e riguarderanno non solo le tasse universitarie o quelle dei libri. Ma anche l’affitto di una camera o di una casa con tutto quello che comporta tale scelta". La Regione Veneto ha deliberato la copertura parziale delle spese di acquisto di libri di testo, soluzioni per la mobilità e il trasporto e per l’accesso ai servizi culturali con un sostegno economico che va dai 200 ai 500 euro per ciascun figlio studente.

