Catasto, tilt informatico: una pessima sorpresa, ecco cosa si rischia con la casa

Caos sui sistemi informatici dell'Agenzia delle entrate: da giorni i disservizi hanno causato blocchi di accessi ai dati del catasto. Risultato? Visure degli atti catastali in tilt e vendite immobiliari a rischio blocco. La piattaforma gestita da Sogei sta dunque causando gravi effetti sulle attività dei professionisti, notai in primis ma anche dei contribuenti.

Stando a Italiaoggi, infatti, al momento del rogito notarile il professionista deve procedere a una visura in modo da verificare che l'immobile sia libero da pegni o ipoteche. Ecco allora che subentra l'interruzione della compravendita. Un primo problema era stato riscontrato nelle giornate del 2 e 3 maggio. Dopo la sua risoluzione potrebbe però esserci stata una mancata trasmissione degli esiti delle volutere catastali elaborate dal 3 al sei maggio.

A questo punto non è da escludere che si incappi in un disservizio di carattere nazionale, tanto che l'Associazione sindacale dei notai della Lombardia "Guido Roveda", esprime "forte preoccupazione per la frequenza di questi malfunzionamenti e chiede per il futuro di garantire, anche con idonea e pubblica attività di comunicazione, la correttezza del traffico giuridico a tutela dei cittadini e dell'interesse pubblico". Proprio il catasto è stato recentemente oggetto di dibattito all'interno del governo.

