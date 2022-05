Canone Rai a 300 euro, ecco come e per chi arriva la stangata

11 maggio 2022 a

a

a

Il canone Rai non si pagherà più con la bolletta dell'elettricità. Fin qui nulla di nuovo, se non fosse che in queste ore circolano preoccupanti voci. Il motivo? Un aumento fino a 300 euro. Proprio così, secondo le fonti di Punto Informatico, la stangata non è così improbabile: "L’aspetto più ostico è che questa idea non è molto distante dalla realtà dopo che sia la Rai che la macchina dello Stato dovranno assicurarsi di non tornare ai livelli di evasione pre 2016, quando l’ex Governo Renzi aveva inserito il Canone Rai nella bolletta della luce", scrivono gli esperti del settore.

Bollette, avete letto bene? Occhio al dettaglio: come ti svuotano il portafogli

Una delle ipotesi più accreditate in merito a una possibile futura riscossione del canone Rai dal 2023 è quella che lo vede come una voce del 730. E questo basta a scatenare la rabbia dell'Associazione Utenti e Consumatori: "Sembra che il problema più grosso sia solo aumentare gli introiti estendendo anche il numero di pagatori". Al momento, numeri alla mano, la Rai guadagna più di 1,72 miliardi di euro dal canone.

Catasto, la sorpresa "nascosta" nel testo: stangata sulla casa, chi rischia (e quando)

Gli unici esenti dalle dieci rate sono gli over 75 con meno di ottomila euro di reddito, alcune strutture militari e chi non possiede una tv anche se ha il contratto per l'elettricità. Da qui l'invito dell'Aduc ad abbandonare l'antenna per prediligere Internet. Almeno così si evita di pagare il tanto controverso canone.

Bancomat in tilt: non dà i soldi. Ma spunta il prelievo: ecco che cosa fare subito

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.