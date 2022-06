Bonus 200 euro, automatico per i lavoratori dipendenti? No: la fregatura nascosta

13 giugno 2022 a

Il bonus di 200 euro pensato dal governo per aiutare chi guadagna fino a 35 mila euro a fronteggiare il caro-bollette degli ultimi tempi potrebbe non essere erogato in automatico, come invece era stato detto in precedenza. Al momento, infatti, gli unici che lo avranno senza bisogno di fare alcuna richiesta sono i pensionati, i percettori del Reddito di cittadinanza e i disoccupati che percepiscono la Naspi o la DisColl. Il problema ce lo avranno invece i lavoratori dipendenti, a cui il governo aveva promesso che sarebbe stato erogato in automatico nel cedolino del prossimo mese. Leggendo bene la norma, però, non è così.

Ad accorgersene - come riporta il Messaggero - i Consulenti del lavoro, la cui Fondazione studi ha pubblicato un report firmato da Giuseppe Buscema e Carlo Cavalleri. L’articolo 31 del decreto-aiuti che ha introdotto il bonus dice che "tale indennità è riconosciuta in via automatica" dal datore di lavoro nella busta paga di luglio. Ma poi aggiunge: "Previa dichiarazione del lavoratore di non essere titolare delle prestazioni di cui all’articolo 32, commi 1 e 18". Cosa vuol dire? Che il lavoratore, per ottenere i 200 euro, dovrà presentare una dichiarazione al proprio datore di lavoro in cui afferma di non aver già ricevuto il bonus perché magari in famiglia ha un percettore del Reddito di cittadinanza o perché è titolare anche di una pensione.

In mancanza di questa dichiarazione, il datore di lavoro non può erogare i 200 euro. Il paradosso, però, è che non sarebbe stato preparato nessun modulo da compilare, il governo non avrebbe dato nessuna indicazione in tal senso. "Nessuno nei ministeri si è, almeno fino ad ora, preoccupato di chiarire come questa dichiarazione vada fatta o in che tempi trasmessa", scrive il Messaggero. Ci hanno pensato però i consulenti del lavoro, che hanno preparato un fac simile di modello di autocertificazione. E' probabile, insomma, che i datori di lavoro alla fine decideranno di far firmare ai propri dipendenti questa dichiarazione.

