Bancomat, sono spariti i contanti: dove è impossibile fare il prelievo

Le banche stanno chiudendo sempre più sportelli e ritirare il contante può diventare un'impresa. Il motivo? Oltre alla lotta al cash, anche gli elevati costi di commissione.

Stadi fatto che nell'ultimo anno sono scomparsi in Italia ben 1.831 sportelli bancari e, in questi primi sei mesi, se ne sono aggiunti anche altri. I piccoli comuni, specialmente al Sud, ne risentono di più. Era da venticinque anni- dal 1996 quando le filiali erano 24.421- che i numeri non erano così bassi e preoccupanti. Analizzandoli ulteriormente, emerge soprattutto come sul territorio nazionale sia prevista la presenza di una banca ogni 2.522 abitanti ma, soprattutto, come su 7.904 comuni italiani, 2.802 si trovino sprovvisti di un ufficio di credito e - di conseguenza - anche del semplice bancomat.

In contemporanea, i pagamenti digitali sono considerevolmente aumentati. Nei prossimi quattro anni, secondo un report di Statista, i pagamenti digitali continueranno ad aumentare. Questo fatto contribuisce a rendere obsoleti i bancomat, in quanto servono sempre di meno per pagare e le banche ne chiudono in continuazione, per risparmiare sui costi di gestione. Dove le voci sono: manutenzione, investimenti tecnologici e sicurezza dei sistemi. Il sindacato Fabi Umbria da tempo mette in guardia dai pericoli della cosiddetta «debancarizzazione» del territorio che, tra costi da tagliare e fusioni tra istituti, sta svuotando molti piccoli centri di sportelli e spesso di Atm. «Cinque anni fa, in Umbria, si contavano 730 bancomat, ossia il 20% circa in più rispetto a oggi. E le filiali sono diminuite ancora di più», ha detto con amarezza il segretario regionale della Fabi, Enrico Simonetti. Guardando ai numeri di Bankitalia, rielaborati dal sindacato Uilca, si conferma a livello nazionale la tendenza regionale: dal 2016 al 2020, gli Atm collegati a sportelli bancari (una o più macchine) sono diminuiti certo, ma meno di quanto si siano ridotte le filiali, scese del 19,1% da 29.039 a 23.480. Nello stesso periodo, il numero di bancomat presso supermercati, centri commerciali e altri luoghi pubblici è cresciuto del 18,8%, da 5.269 a 6.258 macchine. Fermo restando che nel complesso gli Atm si sono ridimensionati, entrambi i fenomeni si spiegano con la necessità di sopperire con gli sportelli automatici alla forte riduzione di quelli fisici che ha caratterizzato gli ultimi anni. «Spesso al posto di una filiale chiusa, resta un bancomat intelligente multifunzione, che per manutenzione e raccolta del denaro può essere più costoso di una macchina interna. Non di rado, capita che questi Atm si rompano».

Se il sistema dei pagamenti si sta spostando verso il minore utilizzo del contante, l'ultimo studio della Bce sottolinea come, nel 2019, il cash sia stato usato per il 73% delle operazioni al dettaglio nell'area dell'euro. E in Italia il numero è dell'82%. Per questo motivo, in Italia resta fondamentale facilitare l'accesso al prelievo mentre si cerca di digitalizzare il Paese. Secondo un'analisi di Kpmg, a livello regionale, undici regioni presentano percentuali sopra la media: prima la Valle d'Aosta, che con una percenutale negativa del -6,3% ha visto ridurre le proprie filiali da 79 a 74. Subito dietro la Liguria (-5,8%), in cui le filiali sono passate da 677 a 638. Gradino più basso del podio per l'Abruzzo (-5,7%), in cui gli sportelli sono passati da 526 a 496. Oltre la media anche Emilia-Romagna (-5,5%), Basilicata (-5,4%), Sicilia (-4,4%), Friuli Venezia-Giulia (-4,0%), Piemonte (-3,9%), Umbria (-3,7%), Sardegna (-3,7%), e Lazio (-3,5%). Tra le meno colpite da questo taglio delle filiali, invece, la regione italiana con i dati migliori è la Puglia (-2%), in cui gli sportelli si sono ridotti di sole 22 unità, da 1.077 a fronte dei 1.055 dell'anno pre-Covid. Seguono il Trentino Alto-Adige (-2,3%), da 736 a 719 filiali, e la Lombardia (-2,4%) che, nonostante i 155 sportelli chiusi nel solo 2020, si conferma la regione italiana con più presenza bancaria, forte dei suoi 4.699 sportelli.

