Aereo, occhio al biglietto: cosa cambia quest'estate

Il rischio che il nostro volo estivo venga cancellato all'ultimo c'è. Proseguono infatti le proteste delle compagnie aeree, che spesso causano la cancellazione o il ritardo del volo. Soltanto all'aeroporto Milano-Malpensa i voli cancellati, con piloti e assistenti di volo che hanno deciso di rimanere a terra, sono una decina. Tra le compagnie più a rischio Ryanair, Easyjet e Volotea.

"In particolare per quanto riguarda EasyJet, l'importanza delle nostre rivendicazioni è stata sancita anche dalla decisione del tribunale di BustoArsizio che ha condannato la compagnia per la sua condotta antisindacale", ha commentato l'associazione Uiltrasporti a La Nazione per poi aggiungere che i licenziamenti ingiustificati devono essere ritirati e deve essere indetto un confronto all'interno dell'azienda.

Braccia incrociate anche per Volotea e Ryanair. In estate, proprio quando italiani e stranieri sono pronti a viaggiare, i voli rischiano di essere troppo pochi. Una situazione che provoca effetti anche sul costo dei biglietti, che dunque possono schizzare alle stelle. "Negli ultimi giorni le compagnie aeree europee hanno cancellato circa 41mila voli per il periodo estivo, tagliando 6,5 milioni di biglietti", ha denunciato il Codacons. Tra le motivazione il taglio del personale degli aereoporti, indispensabile per la gestione dei passeggeri, la garanzia della sicurezza a terra e lo smistamento dei bagagli. Per questo bisogna sempre controllare il proprio biglietto e verificare che non ci siano cambiamenti in corso per quelle date.

