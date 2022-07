Volante, raffica di furti: perché lo rubano, le auto più a rischio

12 luglio 2022 a

Adesso i ladri si mettono a rubare i volanti. Lasciano l'auto e si prendono lo strumento principe di ogni automobilista. Come ricorda ilCorriere, questo sarebbe l'ultimo trend della malavita che ha messo nel mirino proprio i volanti. Di certo quelli che si usano adesso sulle auto sono ben diversi da quelli che si usavano qualche anno fa. Sono delle vere e proprie centraline che gestiscono le nostre auto.

Dal volante infatti è possibile controllare l'autoradio, il cruise control ma anche tutte le impostazioni della guida come anche i cambi sequenziali. E per questi motivi i volanti sono diventati costosissimi e molto appetibili nel mondo dell'usato e dei ricambi e dunque sono entrati di diritto nel mirino dei ladri. E in questo periodo le forze dell'ordine hanno riscontrato uno strano andamento dei furti: i ladri lasciano le auto e rubano solo il volante. Probabilmente lo strumento per la guida è più facile da rimpiazzare nel mercato. E negli ultimi tempi, a quanto pare le segnalazioni sono letteralmente aumentate in modo esponenziale. Le auto più colpite sono le tedesche: le Bmw, le X3 e le X5 ma anche le Mercedes e le Audi.

Le modalità di furto sono diverse, ma il volante viene sempre estratto in modo chirurgico per evitare l'esplosione dell'airbag. Ma c'è un altro danno con cui devono fare i conti i proprietari di auto: la carenza di microchip. Infatti, una volta riscontrato il furto del volante, averne un altro in tempi brevi sarà di fatto impossibile. Risultato? Si resta a piedi per tanto tempo.

