Busta paga, cambia tutto: chi incassa un aumento da 1200 euro l'anno

13 luglio 2022 a

a

a

Il governo cerca di intervenire sulle buste paga. Dopo l'incontro tra l'esecutivo e i sindacati, Mario Draghi e il ministro del Lavoro insieme a quello per lo Sviluppo Economico e al Tesoro stanno cercando di studiare un piano per dare ossigeno immediato alle tasche di milioni di italiani. Ma per capire bene quali possano essere le mosse dell'esecutivo bisogna fare due calcoli e comprendere l'impatto reale della riduzione del cuneo sulla busta paga. Come ricorda ilGiorno, con la nuova rimodulazione del cuneo i vantaggi sarebbero estesi fino a 35mila euro, con un incremento nelle buste paga che dovrebbe attestarsi sui 1.200 euro all'anno in media, con un sostanziale aumento di 100 euro al mese.

200 euro in più in busta paga: clicca qui e scarica il modulo per averli

Ovviamente, in proporzione, guadagneranno qualcosa in più i lavoratori che si trovano al di sotto di questa soglia, con un decalage in percentuale fino a redditi medi. Ma questo non è l'ultimo intervento del governo, di fatto già con le norme varate a inizio anno che includevano anche la rimodulazione dell'assegno unico, qualcosa in più nelle tasche è arrivato. Ma come hanno fatto notare alcuni analisti, il vantaggio più consistente si è concentrato nella fascia fino a 28mila euro.

Tasse, cambia la busta paga: occhio ai prossimi 4 cedolini, le nuove cifre in arrivo | I calcoli

Ridotto, invece, il taglio al cuneo oltre questa soglia, fino ad azzerarsi del tutto per chi guadagna oltre i 50mila euro. Ora la nuova strada intrapresa dal governo potrebbe estendere i benefici a milioni di lavoratori. Ma il vero nemico da battere resta sempre l'inflazione che galoppa ormai a cifre record e che di fatto divora quelle briciole in più che arrivano in busta paga. Il nodo dei salari resta caldissimo e sarà uno dei fronti di scontro più duri del prossimo autunno.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.