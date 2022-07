Mario Draghi, spread e Borsa: tempesta perfetta? Ecco la verità: cosa sta succedendo

22 luglio 2022 a

La verità? La tempesta perfetta che avrebbe investito e affondato l'Italia non c'è stata. A quanto pare le borse hanno retto meglio del previsto il colpo delle dimissioni di Draghi. Infatti rallentano le principali borse europee dopo il calo degli indici Pmi di Francia e Germania, scesi oltre le stime.

La peggiore è Francoforte (-0,47%), preceduta di poco da Milano (-0,37%), e Parigi (-0,26%). Invariata Londra, mentre Madrid (+0,12%) si muove in controtendenza. Sale a 237,1 punti il differenziale tra Btp italiani e Bund decennali tedeschi, con il rendimento annuo italiano in calo di 7,1 punti al 3,449%, mentre nel resto d'Europa si registrano ribassi tra gli 11,6 punti del Portogallo e i 13,6 punti della Germania.Insomma cali ma non disastri.

E anche sul fronte spread le cose cominciano a rientrare su un canale più tranquillo con lo spread che inizia a calare. Scende sotto quota 230 punti il differenziale tra Btp e Bund italiani tedeschi, che si porta a 226,4 punti dopo oltre due ore di contrattazione. In calo di 19 punti al 3,33% il rendimento annuo italiano. Nella vigilia lo spread era salito a 230,7 punti, contro i 212 della seduta precedente, prima del voto in Senato sulla fiducia al presidente del Consiglio Mario Draghi. Dati, numeri che fanno capire che la catastrofe annunciata dalle "vedove" di Draghi si sia chiusa in pochissime ore, con i mercati a reggere l'eredità del premier dimissionario e con un'Italia che finalmente si prepara al voto.