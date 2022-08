Lux Trading Academy, l'accademia che insegna il trading: parla il fondatore

04 agosto 2022 a

a

a

Siamo qui oggi in compagnia dell’analista tecnico dei mercati finanziari Mattia G. Garofalo per rispondere ai vari quesiti sulla questione “trading online” e sul suo nuovo progetto formativo rivoluzionario.

Ciao Mattia, per noi è un piacere averti qui e poterti fare alcune domande in modo da chiarire a noi e ai nostri lettori alcune tematiche che ormai si sono radicate nel mondo digitale; Fino a 10 anni fa non era così conosciuto ed accessibile il lavoro che tu svolgi...

"Il piacere è tutto mio e spero che questa chiacchierata possa aiutare più persone possibile ad avere una visione più ampia sul tema dei mercati finanziari. Come dici tu, fino a 10 anni fa il lavoro del trader era poco conosciuto o per lo meno non era presente un‘infrastruttura informatica come quella di oggi che permettesse di aprire delle operazioni di trading in brevissimo tempo e con modalità estremamente semplici. Un ulteriore passo avanti fatto in questo decennio sicuramente è quello dell’avvento delle Prop Firms, cioè società che mettono a disposizione capitali a traders purché dimostrino capacità gestionali..."

Colgo la palla al balzo per farti una domanda che ti avranno fatto spesso, ma utile per i nostri lettori: ho sempre pensato che per fare trading servissero ingenti capitali, ma effettivamente quanti soldi servono per iniziare a fare trading?

"Ecco, questo è un falso mito che vorrei sfatare pubblicamente. Oggi avere le giuste competenze supera di gran lunga avere titoli di studio rinomati! Le aziende che ho citato precedentemente, le Prop Firms, affidano capitali fino a €600.000 a coloro i quali riescano a superare un test d’accesso in cui si dia prova di saper operare realmente sui mercati finanziari. Quindi in sostanza basta solo avere la giusta formazione e forte determinazione."

Trasmetti davvero tanta passione. Come ti è venuta l’idea di creare una "Università” del Trading?

"Non bisogna nascondersi dietro un dito; Nel trading non ci sono garanzie, è un lavoro complesso e come qualsiasi mestiere ad alta professionalità (avvocato, ingegnere N.d.R) necessita di un percorso strutturato che dia tutti gli strumenti utili a raggiungere la profittabilità. Immagina quanto denaro e quanti anni di studio impieghi uno studente universitario per laurearsi e purtroppo senza garanzie di ingaggio. Io ho scelto di scendere al fianco dei miei studenti per guidarli ogni giorno a mercato. Per rendere davvero accessibile il nostro percorso, abbiamo formulato un'offerta rivolta ai ragazzi dai 18 ai 25 anni che prevede una membership mensile da rinnovare in completa libertà."

Ti pongo una domanda un po' indiscreta e diretta come piace ai nostri lettori: quanto si guadagna effettivamente dal trading?

"A me piace paragonare il trading al mercato immobiliare: se acquistassi un monolocale da €130.000 a Milano, in una zona centrale, potrei affittarlo a 750€ al mese. Una spesa elevata per un rientro piuttosto basso, non trovi? Un conto da 100.000 € di una Prop Firm costa intorno ai 500€ e una volta ottenuto il conto la società mi riconosce fino all'80% dei profitti. Ipotizzando di generare con costanza l'1% di questo capitale, avrei un'entrata di 800€ al mese a fronte di una minima spesa iniziale. Vedi, non servono le percentuali astronomiche che millantano i guru del web per comprendere che imparare a fare trading è un buon investimento."

Il mondo del lavoro è in costante cambiamento e la Lux Trading Academy ne è l'espressione. La trasparenza di analizzare insieme ai propri studenti, vivendo con loro le criticità del mercato, rappresenta una vera e propria rivoluzione nella formazione in ambito trading.