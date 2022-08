Bolletta della luce, ecco cosa spegnere subito per abbattere i costi

29 agosto 2022 a

a

a

In vista di bollette sempre più care, risparmiare energia diventa sempre più importante. Per ridurre i consumi è bene sapere che ci sono degli elettrodomestici "energivori" che fanno lievitare i costi. Selectra, servizio che confronta diverse offerte luce, ha stilato una classifica di quelli che consumano di più. Come riporta il sito www.pgcasa.it, l’analisi ha tenuto conto del consumo orario medio calcolato rispetto alle tariffe del servizio di maggior tutela attive a luglio 2022.

Aumento del prezzo del gas? Molinari accusa: "Cosa c'è dietro e chi ci guadagna"

Al primo posto della classifica troviamo la stufetta elettrica, che consuma 2 kilowattora e pesa 0,90 centesimi all’ora sulla bolletta. Sarebbe bene limitarne l'uso e scegliere un impianto di riscaldamento più efficiente e a basso impatto. Al secondo posto si piazza il bollitore elettrico. Pur essendo un elettrodomestico di piccole dimensioni, consuma molto: esattamente 1,6 kilowattora per 0,73 centesimi di euro all’ora. Purtroppo, forno a microonde e fornelli sono più costosi, quindi il bollitore resta la migliore alternativa.

"Effetto devastante". Benzina, una nera profezia: ecco quanto la pagheremo tra pochi giorni

Il phon si colloca al terzo posto della classifica. Asciugare i capelli pesa sulla bolletta 0,72 centesimi all’ora per 1,6 kilowattora. Secondo la ricerca, due persone che convivono consumano circa 5,50 euro di phon al mese. Durante l’estate è bene evitarlo e asciugare i capelli all’aria aperta. Al quarto posto troviamo la friggitrice ad aria, seguita dalla piastra per i capelli al quinto posto. Per ridurre i consumi si può abbassare la temperatura da 220°C a 180°C, ne gioverà anche la chioma.

Al sesto posto c'è l'asciugatrice. Meglio utilizzarla solo d'inverno. Infine troviamo il ferro da stiro, il forno elettrico, l'aspirapolvere e al decimo posto il condizionatore, che consuma 0,7 kilowattora per 0,32 euro all’ora in bolletta.