Benzina, l'ultima incredibile sorpresa: come stanno cambiando i prezzi

05 settembre 2022 a

Nel lunedì in cui sembra iniziare a plasmarsi la "tempesta perfetta" promessa dal Cremlino contro l'Occidente - prezzo del gas alle stelle, euro e Borse in picchiata - arrivano notizie "confortanti" dal prezzo della benzina. Però, una piccola e necessaria premessa: anche il prezzo del petrolio, nelle ultime ora, sta schizzando alle stelle. Insomma, gli effetti certo non si fanno sentire subito, ma si faranno sentire nelle prossime settimane.

Tant'è, ecco le ultime indicazioni relative ai prezzi di benzina e diesel, in calo sulla rete italiana. Con le quotazioni internazionali dei prodotti petroliferi che hanno chiuso venerdì in rimbalzo, non si registrano nuovi interventi sui prezzi raccomandati dei due carburanti. La situazione fotografata dal monitoraggio dei prezzi praticati sul territorio mostra medie in discesa, in particolare sulla benzina a valle degli ultimi interventi del governo; al contrario continua a salire il prezzo del metano auto.

Nel dettaglio, in base all'elaborazione di Quotidiano Energia dei dati comunicati dai gestori all'Osservaprezzi del Mise aggiornati alle 8 di ieri 4 settembre, il prezzo medio nazionale praticato della benzina in modalitaà self si porta a 1,757 euro/litro (1,773 il dato precedente), con i diversi marchi compresi tra 1,739 e 1,766 euro/litro (no logo 1,751). E ancora, Il prezzo medio praticato del diesel self va a 1,849 euro/litro (1,858 il valore di venerdi'), con le compagnie tra 1,834 e 1,857 euro/litro (no logo 1,849), conclude il monitoraggio