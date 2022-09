Benzina "a prezzi stracciati": corsa al distributore, dov'è il paradiso degli automobilisti

03 settembre 2022 a

a

a

A Ventimiglia e in altre località della Liguria è scattata la corsa del pieno di benzina in Francia. Si perché oltre la frontiera fare rifornimento costa molto meno che in Italia: merito dello sconto di 30 centesimi al litro applicato dal governo transalpino, che per i prossimi due mesi ha garantito un prezzo calmierato sul carburante.

Benzina, "verso la crisi": uno choc al distributore: cosa accade ai prezzi

“Nella zona tra Mentone e Nizza si può trovare la benzina a partire da 1,36 euro a salire, ma in media si aggira intorno a 1,45 euro al litro”, ha confermato Roberto Parodi, segretario dei Frontalieri Autonomi Intemeli. Dopo che si è sparsa la notizia anche in Italia, lunghe code sono state registrate ai distributori che si trovano nella zona di confine: chi già attraversa abitualmente la frontiera per motivi di lavoro ha ovviamente tratto vantaggio da questa situazione, ma c’è anche chi ha fatto pochi chilometri appositamente per fare il pieno in Francia.

Benzina, prezzi-killer: ecco cosa accadrà fino al 5 ottobre

La maggior parte dei veicoli arrivano dalla vicinissima Ventimiglia, ma ci sono automobilisti provenienti anche da altre località della Liguria. Tante le foto che testimoniano i prezzi bassi diffuse sui social. A chi non riesce a credere ai propri occhi, le risposte sono sempre le stesse: “La foto è mia, posso assicurarvi che in questa zona i prezzi sono questi”.