Stati Generali dell'Export, l'appello di Zurino al nuovo governo: "Serve il Ministero per il Commercio Estero"

"Serve il Ministero per il Commercio Estero". Ne è convinto Lorenzo Zurino, Presidente del Forum Italiano dell’Export che da Ravenna ha lanciato gli “Stati Generali dell’Export” che si terranno il 23 e 24 settembre prossimi nella città che conserva le spoglie di Dante. Il dicastero, che aveva il compito di promuovere l'internazionalizzazione delle imprese italiane e il relativo commercio, venne accorpato nel 2008 dal quarto governo Berlusconi nel Ministero dello sviluppo economico. Ma ora se ne sente di nuovo il bisogno. "L’Italia necessita della figura del Ministro del Commercio Estero, sulla base della lunga storia e tradizione della Repubblica Italiana", spiega Zurino in conferenza stampa. "Competenza, conoscenza e presidio dei mercati come parole chiave di una vera rinascita del Paese. Siedo accanto ad alcuni dei maggiori attori che contribuiscono in maniera significativa a quello che è un terzo del nostro Pil", ha detto il presidente Zurino puntualizzando che "Il Forum vuole dettare il passo". Per questo gli Stati Generali si terranno a poche ore dalle elezioni politiche che daranno all'Italia un nuovo governo.

NETWORK - Al Teatro Rasi di Ravenna sono attesi più di 450 delegati, ospiti italiani e stranieri: le PMI italiane potranno incontrare i grandi gruppi di industriali e scambiare con loro best practices nel puro stile del network all’anglosassone, in un momento in cui più che mai bisogna aprirsi al commercio internazionale. Del resto l’export rappresenta un’ancora di salvezza certa del nostro Paese e in un periodo storico difficile e complicato questa edizione diventa importantissima. I lavori degli Stati Generali dell’Export si apriranno con gli interventi del presidente della Regione, Stefano Bonaccini, del sindaco Michele de Pascale, di Stefano Rossetti (vice direttore generale vicario di Bper), Massimo D’Alema (presidente Fondazione italianieuropei), e ovviamente Zurino (presidente del forum). Sette i panel previsti, che prevedono la partecipazione di nomi di primo piano. Il presidente di Coldiretti, Ettore Prandini, sarà presente al primo panel su ‘Esportare il Made in Italy’. Quindi Matteo Marzotto (presidente di Fas International), l’avvocato Marco Gubitosi (partner Legance Associati), Marcello Minenna (direttore generale Agenzia delle dogane). Da segnalare gli interventi di Katia Da Ros, vice presidente di Confindustria, ed Eduardo Teodorani Fabbri, senior advisor di Exor (la cassaforte della famiglia Agnelli).