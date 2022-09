Carta d'identità, cambia tutto: cosa spunta sul documento

29 settembre 2022 a

La carta di identità elettronica cambia volto. Sul fronte del documento di riconoscimento spunterà una corposa novità: la bandiera dell'Unione Europea. A comunicare il cambiamento è L’Istituto poligrafico e zecca dello Stato. In una nota infatti viene spiegato quale sarà il sostanziale cambiamento sul documento: "La Carta di identità elettronica (Cie) è più europea. Da oggi il documento di identità prodotto dal Poligrafico di nuova emissione riporterà la bandiera dell’Unione europea sul fronte".

Poi viene fatta una precisazione sui documenti che hanno caratteristiche diverse rispetto a quella nuova che sta per arrivare: "I documenti di cui si è già dotati continueranno a essere validi fino alla loro naturale scadenza", fa sapere sempre la Zecca dello Stato. Insomma il documento di riconoscimento avrà la bandiera dell'Unione Europea. Una novità non da poco per chi avrà un nuovo documento di riconoscimento in tasca.

Certo, va detto, non farà piacere a chi è euro-scettico avere il proprio vicino alla bandiera Ue.