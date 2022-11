Pensioni, sorpresa a novembre: ecco di quanto aumentano

03 novembre 2022 a

A novembre ci sarà una bella sorpresa per chi riceve la pensione. Di cosa si tratta? Le pensioni in pagamento questo mese, fino alla soglia di 2692 euro lordi mensili, cresceranno del 2% rispetto agli importi fissati a inizio 2022. Dunque, come scrive il Corriere della Sera, vengono prorogati gli aumenti già previsti a ottobre. Ma non è tutto: al calcolo finale va aggiunto anche un +0,2% "legato al conguaglio tra l’indicizzazione applicata a inizio anno e quella che deriva dall’andamento dei prezzi nel 2021".

Tra l'altro, i pensionati con un reddito non superiore a 20 mila euro possono beneficiare anche del bonus da 150 euro introdotto dal decreto Aiuti ter. In ogni caso, gli aumenti più importanti saranno a gennaio 2023 per effetto della cosiddetta “perequazione”, la rivalutazione annuale. Nel calcolo delle pensioni dell'anno prossimo, infatti, verrà considerata l’inflazione media di quest’anno. La quota - scrive il Corsera - potrebbe essere superiore all’8 per cento, ma la percentuale esatta sarà contenuta nel decreto del Mef.

Gli aumenti interesseranno solo una fascia di pensionati, ovvero chi ha un assegno pensionistico che non supera l’importo pari a quattro volte il trattamento minimo Inps (525 euro mensili). Dunque la rivalutazione annuale spetterà fino a circa 2100 euro. Se si supera questa cifra, l’aumento cala.