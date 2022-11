Benzina, effetto-quotazioni: ecco cosa sta accadendo ai distributori

17 novembre 2022 a

Il prezzo dei carburanti ancora in calo. Nella giornata di giovedì 17 novembre il Quotidiano energia diffonde i dati comunicati dai gestori all’Osservaprezzi del ministero delle Imprese. Risultato? Il prezzo medio nazionale praticato della benzina in modalità self è a 1,715 euro al litro mentre il prezzo medio praticato del diesel self si porta a 1,838 euro al litro.

Stesso discorso per la modalità con servizio. In questo caso il costo medio della benzina è 1,864 euro al litro, la media del diesel servito scende invece a 1,984 euro al litro. I prezzi praticati del Gpl si posizionano tra 0,774 a 0,793 euro al litro e il prezzo medio del metano auto si colloca tra 2,016 e 2,398 al kg.

"Ancora ribassi sulla rete Carburanti - si legge - con le quotazioni internazionali ieri in calo sulla benzina e ferme sul diesel, oggi si registrano i seguenti movimenti: Eni scende di un centesimo sul diesel; Tamoil di un centesimo sulla benzina e di tre sul diesel; Q8 di un centesimo su benzina e diesel". In sostanza - è la conclusione -, "le medie dei prezzi praticati sul territorio continuano ad arretrare a valle dei precedenti tagli, in particolare sul diesel".