Manovra, tornano i voucher al lavoro: come funzionano e chi potrà usarli

Tornano i voucher, i cosiddetti buoni lavoro: il governo Meloni li ha inseriti nella Legge di Bilancio, dopo che erano stati cancellati nel 2017 dal Governo Gentiloni. Si tratta di una forma di pagamento alternativa in caso di lavoro occasionale accessorio o di prestazioni saltuarie. La misura entra in vigore a partire dal 1° gennaio 2023. I settori interessati sono quelli dell’agricoltura, dell'industria alberghiera e della cura della persona.

I voucher avranno un valore nominale di 10 euro lordi all’ora (7,50 euro netti) e un tetto di reddito per i lavoratori fino a 10mila euro l’anno. L'esecutivo ha deciso di reinserirli con l'obiettivo di avere "uno strumento utile per regolarizzare il lavoro stagionale e quello occasionale". Il tutto, però, dovrà comunque essere accompagnato da "controlli molto rigidi” per “evitare storture”.

Questa misura ha registrato utilizzi record dal 2008 al 2017: in 104 mesi, secondo i calcoli dell’Inps citati dal Sole 24 Ore, furono venduti complessivamente 433 milioni di buoni lavoro. Confesercenti ha definito come "una buona notizia" la reintroduizione dei voucher, parlando di "uno strumento semplice per gestire il lavoro occasionale". Il presidente della Coldiretti Ettore Prandini ha commentato: "L’arrivo dei buoni lavoro è importante nelle campagne dove occorre lavorare con la semplificazione burocratica per salvare i raccolti e garantire nuove opportunità di reddito in un momento particolarmente difficile per il Paese".