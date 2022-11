Pensioni, ecco chi avrà l'aumento immediato sull'assegno

22 novembre 2022 a

La manovra varata dal Consiglio dei Ministri nella serata di ieri ha delle importanti novità sul fronte previdenziale. L'impegno del governo di centrodestra era chiaro sin dall'inizio: dare una boccata di ossigeno alle tasche dei pensionati schiacciate dal peso dell'inflazione che ha divorato il potere di acquisto. E così l'esecutivo moderato nella sua prima legge di Bilancio ha introdotto l'aumento delle pensioni minime che passano da 533 euro a 600.

Ma le novità sul fronte previdenziale non finiscono qui. Il ddl di bilancio prevede lo stop della legge Fornero e l’avvio di un nuovo schema di anticipo pensionistico per il 2023 che consente di andare in pensione con 41 anni di contributi e 62 anni di età anagrafica (quota 103). Per chi decide di restare a lavoro rifinanziato bonus Maroni che prevede una decontribuzione del 10%. Opzione donna: Prorogata per il 2023 Opzione donna con modifiche: in pensione a 58 con due figli o più, 59 con un figlio, 60 altri casi.

Opzione donna, si ricorda, è riservata a particolari categorie: Caregiver, lavori gravosi, disabili. Confermata anche Ape sociale per i lavori usuranti. Indicizzazione pensioni: ci sarà un aumento del 120% del trattamento minimo. Insomma tutti provvedimenti che cercano di rimettere in moto in consumi ma che soprattutto danno un aiuto concreto a milioni di famiglie che da tempo fanno i conti con bollette alle stelle e un carrello della spesa diventato sempre più insostenibile.