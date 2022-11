Euro, 50 centesimi? Valgono 350 euro: quali sono le monete da trovare

27 novembre 2022 a

Ci sono alcune monete che fanno letteralmente impazzire i collezionisti. Tra queste ci sono alcune monete da 50 centesimi di euro che hanno un valore che va oltre quello nominale. Nonostante l’aspetto color oro, i 50 centesimi di euro non sono fatti d'oro zecchino. La moneta è costituita da una lega di rame, zinco, alluminio e stagno. In ogni pezzo, come sappiamo guardando dentro le nostre tasche, c'è su un lato la la mappa dell’Europa, 12 stelle e il valore nominale. Sull’altro, invece, ci sono immagini legate allo Stato dove viene emessa la moneta.E i collezionisti, gli appassionati di numismatica, sono a caccia anche di euro, soprattutto di alcune monete che fanno parte delle prime emissioni, ovvero dei primi anni in cui è entrata in circolazione la moneta unica nei Paesi che vi aderiscono all'interno dell'Unione Europea.

E i dettagli su alcune di queste monete ne fanno pezzi da collezione rarissimi che fanno letteralmente impazzire i collezionisti. Ma quali sono quelle più preziose? Tra le monete più ricercate ci sono i 50 centesimi del 2007 che possono valere anche diverse decine di euro. Ma i veri pezzi rari sono le monete da 50 centesimi: della Spagna del 2000, che valgono circa 200 euro, della Francia del 1999, 350 euro. Infine i collezionisti pagano bene anche i 50 centesimi di Malta del 2008 e di Città del Vaticano.