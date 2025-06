Moneta in edicola oggi, previdenza e salute: perché le Assicurazioni saranno decisive

Oltre al servizio di copertina dedicato al risiko nella moda, il numero di Moneta - il settimanale economico che esce il sabato con Libero, il Giornale e Il Tempo - approfondisce anche le operazioni in corso nel comparto bancario italiano, teatro di un fermento che non si vedeva da anni. Opa e Ops scuotono il settore, anche a Piazza Affari: i titoli finanziari corrono, sostenendo l’intero listino milanese, arrivato a superare la soglia dei 40mila punti. Un boom che porta ottimismo ma anche qualche timore. E mentre altri si muovono sul fronte del risiko bancario, Intesa Sanpaolo adotta un modo diverso di fare espansione, cercando opportunità più lontane sui mercati internazionali del debito.

Dalle banche alle assicurazioni, il neo presidente dell’Ania, l’associazione di rappresentanza del settore, Giovanni Liverani. racconta a Moneta la sua proposta per trovare un equilibrio stabile nei tre pilastri del welfare: previdenza, salute e non autosufficienza. Sfide demografiche e sostenibilità economica rendono urgente una revisione del patto tra pubblico e privato, in cui il ruolo delle assicurazioni diventa sempre più centrale.