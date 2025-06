Su Moneta: L'Italia punta agli affari tra le stelle

È un affare galattico quello tra le stelle. Stando alle stime del World Economic Forum, la space economy, ossia l’economia legata alle attività spaziali, triplicherà il suo valore nel prossimo decennio raggiungendo i 1.800 miliardi di dollari.



E l’Italia è sulla rotta giusta per cogliere questa opportunità. Il settimanale Moneta, in edicola sabato con Il Giornale, Libero e Il Tempo, esplora il comparto dedicando un approfondimento a un’Italia pronta al decollo, grazie a centri di ricerca, grandi gruppi industriali e una miriade di pmi e startup ultra-specializzate. Ma anche grazie ai significativi investimenti, alimentati dal Pnrr e dai fondi Ue, e a un nuovo quadro normativo con una legge appena approvata che «proietta il nostro sistema industriale nel futuro» ha detto il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, che ha pure la delega alle politiche spaziali. Intanto, a Wall Street, ha debuttato Voyager che ha riacceso l’interesse degli investitori e risvegliato l’attesa per la quotazione di SpaceX di Elon Musk. Il futuro è lì sopra e l’Italia ci scommette.



