Benzinai chiusi in autostrada: occhio a queste date, sarà l'inferno

Sciopero dei benzinai sulle autostrade italiane. Lo stop durerà 72 ore e coinvolgerà tutte le stazioni di servizio che aderiranno. È quanto hanno deciso le organizzazioni di categoria dei gestori degli impianti autostradali, Fegica, Anisa, Faib, che hanno proclamato la nuova agitazione che si terrà dalle ore 22 di martedì 13 dicembre fino alle ore 22 della serata di venerdì 16 dicembre.

I benzinai incrociano le braccia per la situazione di degrado in cui sono costretti a vivere. "Tutto lascia intendere che la bozza di decreto interministeriale che viene fatta circolare dagli ultimi giorni della scorsa legislatura abbia l’obiettivo di preservare un sistema ormai incancrenito che ha consentito, consente e, a queste condizioni, continuerà a consentire prima di tutto alle società concessionarie di godere di ingenti rendite di posizione, lucrate sul bene pubblico", si legge nella nota. "Si tratta della denuncia già formalmente presentata per competenza ai ministri del precedente e dell’attuale governo, senza tuttavia che sia stata fornita alcuna risposta, né accordato l’incontro urgentemente richiesto”.

Insomma, mentre i prezzi della benzina salgono, anche per il dimezzamento dello scontro previsto con il taglio delle accise, ora per chi è costretto a viaggiare in autostrada ci sarà anche il problema dello sciopero di 72 ore dei benzinai.