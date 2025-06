Sciopero, i metalmeccanici invadono la tangenziale? Ed è subito caos: "Li denunciamo"

Una protesta non autorizzata. Diversamente da quanto appreso in un primo momento e annunciato dagli stessi manifestanti, l'ingresso della manifestazione dei metalmeccanici in tangenziale non aveva il via libera. Lo spiega la Questura di Bologna, annunciando che i manifestanti saranno denunciati: "Anziché seguire il percorso concordato con l'Autorità di pubblica sicurezza, hanno deciso di fare ingresso in tangenziale dall'ingresso 7 in direzione San Lazzaro di Savena nonostante lo schieramento dei Reparti inquadrati della Polizia che, per scongiurare il verificarsi di ulteriori situazioni di pericolo, hanno evitato respingimenti con l'uso della forza".

Motivo della protesta la richiesta del rinnovo del contratto nazionale a Federmeccanica. I sindacati hanno infatti indetto otto ore di sciopero e hanno organizzato cortei in tutto il Paese per mobilitarsi contro lo stallo delle trattative, ferme da oltre un anno. Alla manifestazione di Bologna è presente il segretario generale della Fim Cisl, Ferdinando Uliano. In corteo anche l'assessore allo Sviluppo economico della Regione Emilia-Romagna, Giovanni Paglia.