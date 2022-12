Reddito di cittadinanza, raffica di controlli: chi non avrà un euro

09 dicembre 2022 a

a

a

Nuova stretta sul reddito di cittadinanza. Dopo anni dall'ideazione del sussidio grillino, l'Inps dà il via ai controlli preventivi. "A seguito dell’evoluzione applicativa della misura - si legge in una nota - l’Inps ha intensificato i controlli ex ante nell’ottica di prevenire ed individuare i comportamenti opportunistici e fraudolenti. Pertanto, il sistema dei controlli è stato progressivamente rafforzato con l’obiettivo di accertare la veridicità delle dichiarazioni rese, verificando preventivamente le informazioni in possesso dell’Inps e di altre amministrazioni pubbliche, e anticipando i controlli anche in ottica 'antifrode'".

Reddito grillino-choc, cosa sta succedendo a Napoli: prima dell'addio...

Risultato? "Gli scenari di rischio elaborati e i relativi allarmi attivati dall’Inps hanno permesso di individuare su circa 1.290.000 domande pervenute, nei primi dieci mesi del 2022, oltre 290.000 a rischio: 240.000, rientranti negli scenari relativi alla mancanza del requisito della residenza in Italia e a false o omesse dichiarazioni relativamente alla posizione lavorativa dei componenti il nucleo familiare, sono state respinte in automatico, prima che la prestazione potesse essere indebitamente percepita; 50.000 sono state sospese e sottoposte ad ulteriori controlli". Da qui la necessità di "adottare tempestivamente i conseguenti provvedimenti di reiezione, anticipando tale verifica al momento della presentazione delle domande, scelta recepita e oggi regolata da una specifica norma di legge".

Video su questo argomento Manovra, parla Bankitalia: "Ecco tutte le criticità". Clamoroso, sul Reddito di cittadinanza...

Tra i maggiori scenari di rischio, ecco che l'istituto indica: mancanza del requisito della residenza in Italia; false o omesse dichiarazioni relativamente alla posizione lavorativa dei componenti il nucleo familiare; false dichiarazioni circa la composizione del nucleo familiare. Poi ancora l’eventuale titolarità di imprese e/o di qualifiche/cariche sociali da parte dei componenti il nucleo familiare richiedente il beneficio. "Tale circostanza - spiegano -, seppure di per sé non incompatibile con la fruizione del beneficio RdC, è ritenuta sintomatica di potenziali frodi comunque connesse alla fruizione del Reddito di cittadinanza oppure ad irregolarità concernenti il settore delle aziende, quali, ad esempio, quelle dei 'prestanome' nella titolarità delle stesse. Anche le domande riconducibili a tale scenario vengono intercettate e sottoposte ad ulteriori controlli". Infine, per omogeneità ed organicità di controllo, l’Inps ha creato un’apposita Piattaforma informatica che permette alle Strutture periferiche di consultare le istanze RdC che presentano gli indici di rischio selezionati, in modo da mettere in pratica le opportune verifiche sulle domande sospese e sbloccarne l’esito, se positivo, o avviare le conseguenti azioni di recupero, in caso negativo.