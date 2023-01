A-Zeta acquista 83 milioni di euro di Npl da 2R Plus Spv

04 gennaio 2023 a

La società napoletana A-Zeta, specializzata nella gestione e recupero del credito e leader nel settore della “data investigation”, ha concluso un’operazione di 83 milioni di euro per l’acquisto di crediti commerciali di natura problematica da 2R Plus SPV S.r.l società per la cartolarizzazione di cui Officine CST S.p.A. è special servicer e junior noteholder.

A-Zeta è stata selezionata ad esito di una procedura che ha visto la partecipazione di vari players nazionali e internazionali, grazie alla sua esperienza pluriennale nella gestione di tale tipologia di crediti e al suo track record. “E’ per noi motivo di grande soddisfazione aver concluso l’acquisizione – spiega Carmine Evangelista, Amministratore Delegato di A-Zeta – Questa operazione si inserisce in un più ampio progetto del gruppo che ci vede attivi su tutta la filiera del non performing unsecured che va dall’ origination al recupero incluse le attività di data enrichment che sono un asset unico per valore e contribuzione alla massimizzazione dei risultati delle attività di collection”. A-Zeta è una società indipendente fondata nel 1974. Con un capitale umano di oltre 150 risorse, 14 milioni di euro di fatturato e sedi a Napoli, Milano, Roma e Trieste, AZ presidia i segmenti dei crediti deteriorati in più aree di business: infoproviding, credit collection, special servicer che si affiancano a quelli storici delle investigazioni e della sicurezza.