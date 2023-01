Spoils system? Controcorrente: perché è sbagliato gridare allo scandalo

Antonio Mastrapasqua 14 gennaio 2023 a

Il 24 gennaio sarà iniziato da due giorni l'anno del coniglio d'acqua, secondo il calendario cinese per cui il Capodanno è il 22 gennaio. Per l'agenda della politica italiana sarà il giorno dello spoils system. Il "sistema delle spoglie" - ha origine negli Stati Uniti e riguarda quella pratica politica secondo cui il vincitore delle elezioni ha il diritto di nominare un gran numero di funzionari di propria fiducia a capo degli uffici dell'amministrazione pubblica. È stato introdotto in Italia a fine anni '90 con la legge Bassanini e aggiustato con la riforma Frattini nel 2002, e prevede il cambio di alcune figure di vertice dell'amministrazione dopo 90 giorni dall'insediamento del Governo.

NEGLI USA

A differenza di quanto avviene negli Usa, però, in Italia non è generalizzato ma viene adottato per nominare solo alcuni ruoli apicali dell'amministrazione, come i capi dipartimento, i segretari generali o comunali. Eppure, è motivo di un periodico tormentone, che in questi giorni è stato alimentato da qualche ruvida dichiarazione del ministro della Difesa, Guido Crosetto, che ha invocato il machete contro gli alti burocrati che si sarebbero distinti per la pratica del "no" e della perdita di tempo. Molti politici, non da oggi, scaricano sulla burocrazia molte delle loro colpe. Come ha spesso rammentato Sabino Cassese, la produzione di troppe leggi, spesso scritte male e contraddittorie, hafatto proliferare una "burocrazia difensiva" perché spesso confusa da un'applicazione legislativa incerta ed esposta a rischi civili, penali ed erariali che finiscono per ricadere sull'amministrazione e non sul legislatore. Se il politico fa cattive leggi non dovrebbe lamentarsi di chi si trova nell'imbarazzo di applicarle. La cattiva burocrazia è quasi sempre figlia di cattiva politica. Ma è altrettanto vero che il change management non dovrebbe incutere tanto terrore. Quando una società privata vede cambiare i propri soci, deve prevedere un cambio del cda e dei dirigenti apicali. Non si tratta di lottizzazione, ma di efficientamento in relazione ai programmi e agli obiettivi di chi ha investito in un'azienda. Non si vuole fare un'analogia tra il settore privato e pubblico, ma dovrebbe essere meno scandaloso il fatto che, di fronte al cambiamento d'indirizzo politico ci sia un mutamento dei vertici (nel pubblico come nel privato).