Maglie ridicolizza il Pd: "Farglielo capire è un compito inutile"

"Si chiama spoil System in tutto il mondo": Maria Giovanna Maglie risponde alle critiche della sinistra, che attacca il governo Meloni per le nomine degli ultimi giorni. Lo slogan aggressivo del Pd recita addirittura "lottizzazione selvaggia - le mani della destra su Palazzi e poltrone". In realtà la rivoluzione ai vertici dei ministeri e degli enti pubblici, incluse le agenzie fiscali, avrà come obiettivo solo quello di rinnovare il più possibile, con profili ovviamente più vicini all'esecutivo.

Sull'argomento si è espressa, appunto, la Maglie su Twitter: "Tu vai al governo, eletto, e cambi dirigenti e burocrati, non ti tieni quelli dell'altro. Farlo capire al PD e alla sinistra è un compito inutile, oppure sono semplicemente in malafede". Nulla di più semplice, insomma. Tra l'altro il Pd - come scrive il Giornale - dimentica un particolare: "La legge che prevede per ogni governo in carica la possibilità, entro 90 giorni dal voto di fiducia, di sostituire i dirigenti chiave di enti e ministeri, porta un'autorevole firma di centrosinistra: quello di Franco Bassanini". Quello che loro chiamano spoil system, insomma, venne introdotto dal governo Prodi. E da allora tutti, anche la sinistra, l'hanno applicato.

Pure Giovanni Donzelli, responsabile organizzazione di FdI, ha ribattuto alle accuse dell'opposizione: "Ma davvero pensavano che una volta al governo avremmo lasciato gli uomini piazzati dal Pd nei posti chiave? Ma questi pensavano di perdere le elezioni e continuare a decidere tramite i loro uomini? Una roba lunare!". E ancora: "Scegliamo i competenti. Loro hanno fatto nomine anche dopo il voto".