Casa Green, il conto della patrimoniale: ecco quanto pagheremo

Michele Zaccardi 16 marzo 2023 a

a

a

Matteo Salvini aveva già bollato l’incombente direttiva Ue sulle case come una «patrimoniale mascherata». Non solo manca uno stanziamento europeo che possa alleviare gli oneri a carico dei bilanci nazionali, ma per l’Italia il conto da pagare potrebbe essere salatissimo. Stando ai calcoli dell’Ance, infatti, il costo per l’applicazione della direttiva sarebbe pari a 59 miliardi di euro. Quasi tre punti percentuali di Pil e il doppio della manovra finanziaria per il 2023. Uno sforzo di dimensioni belliche che, tra l’altro, penalizzerà molto di più l’Italia rispetto agli altri grandi Paesi europei. Sulla base delle certificazioni degli edifici raccolti sempre dall’associazione dei costruttori, infatti, il 60% degli immobili italiani si trova nelle due classi energetiche peggiori (G e F), contro il 17% della Francia e il 6% della Germania (al netto della quota residuale rappresenta dalle prime case di proprietà). Per adeguarsi ai diktat di Bruxelles, insomma, servirà una massa enorme di risorse, superiore persino a quella movimentata dal Superbonus 110, che in due anni ha consentito di realizzare investimenti per 62,5 miliardi (ma che è costato alle casse dello Stato 68,7 miliardi in detrazioni fiscali). Secondo l’Ance «occorrono 40 miliardi per riqualificare i soli immobili residenziali e altri 19 per quelli strumentali, a un ritmo folle: ogni anno andranno realizzati almeno 215mila interventi di riqualificazione, molti di più dei 359mila fatti da quando, a luglio 2020, è stato introdotto il Superbonus».





"Auto elettrica e casa, Ue fuori dal mondo": l'affondo di Davide Tabarelli