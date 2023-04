Btp, Italia sotto attacco: "Rischio spazzatura", chi vuole rovinarci

26 aprile 2023 a

Non bastava Goldman Sachs, ora anche l'agenzia di rating Moody's minaccia l'Italia, che rischia cosi di perdere l'investment grade. Quindi di essere declassata dall’attuale rating Baa3 a Ba1, il gradino subito sotto. Quanto basta per dire addio all'ultimo comparto di investimento 'non speculativo' "per entrare nel mare aperto dei cosiddetti junk bonds: i titoli spazzatura, rischiosissimi", si legge su Il Giornale. E finire nella categoria dei junk, si osserva ancora, "renderebbe impraticabile l’investimento in Btp per gli investitori istituzionali (come i grandi fondi pensione o le multinazionali finanziarie) e non permetterebbe più alla Bce di accettare i titoli del debito italiano per operazioni bancarie e monetarie".

Insomma, se così fosse il non debito pubblico sarebbe "difficilmente finanziabile sui mercati se non a costi (cioè i rendimenti offerti) assai più elevati di quelli attuali". L'unico argine agli allarmismi è "la considerazione che si diventa spazzatura solo quando tutte le tre grandi agenzie di rating tolgono l’investment grade. E, al momento, per Standard & Poor’s l’Italia è due gradini sopra al limite (uno più di Moody’s) e lo stesso vale per Fitch".

L'appuntamento è per il 19 maggio e il "pericolo è scritto in un report di Moody’s citato ieri dall’agenzia di stampa Bloomberg. "Gli analisti della società statunitense hanno esaminato come le diverse nazioni sono passate a un giudizio 'junk' (appunto non più compreso nell’'investment grade') negli ultimi trent’anni, per concludere che oggi l’Italia è individuata come un candidato di spicco per questo poco auspicabile passaggio".