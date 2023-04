Pensioni, due brutte sorprese: slitta l'assegno a maggio. E l'importo...

27 aprile 2023 a

Attenzione alle pensioni, perché a maggio l'assegno slitta. Il tutto è dovuto al fatto che il primo maggio è festa nazionale, ragione per la quale l'Inps posticipa i pagamenti con valuta al 2 maggio, primo giorno in cui sarà possibile effettuare le operazioni bancarie il prossimo mese.

Lo slittamento riguarda sia l'accredito in Poste italiane sia gli accrediti bancari. Per chi al contrario sceglie il ritiro in contanti, ecco il calendario relativo a maggio:

Cognomi dalla A alla B: martedì 2 maggio

Cognomi dalla C alla D: mercoledì 3 maggio

Cognomi dalla E alla K: giovedì 4 maggio

Cognomi dalla L alla O: venerdì 5 maggio

Cognomi dalla P alla R: sabato 6 maggio (solo mattina)

Cognomi dalla S alla Z: lunedì 8 maggio.

E ancora, sul pagamento di maggio verranno prelevate oltre alle ritenute Irpef e all'addizionale comunale a titolo di acconto, anche le addizionali regionali e comunali dell'anno di imposta 2022. Si tratta di trattenute effettuate in 11 rate nell'anno successivo a quello a cui si riferiscono.