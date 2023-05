Giancarlo Giorgetti, colpo grosso: arriva il Btp Valore, quanto si guadagna

Michele Zaccardi 10 maggio 2023 a

Dopo il successo del Btp Italia, il Ministero dell’Economia lancia un nuovo titolo pensato per i piccoli risparmiatori: il Btp Valore. Si tratta di un ulteriore tassello che si aggiunge alla strategia delineata da diversi esponenti del governo di riportare il debito pubblico in mani italiane. Venuto meno l’ombrello della Bce, che da luglio smetterà di reinvestire i proventi derivanti dai titoli in scadenza, riducendo il proprio bilancio di 25 miliardi di euro al mese, lo Stato quest’anno dovrà infatti raccogliere quasi 400 miliardi per rifinanziare i buoni e altri 70-80 per coprire il disavanzo. E per mettersi al riparo da eventuali scossoni sui mercati, Palazzo Chigi punta ad ampliare la platea di investitori italiani, sia istituzionali che retail, interessati a sottoscrivere le obbligazioni del Tesoro. Una linea che sta già dando i suoi risultati.

«C’è un’importante inversione di tendenza per quanto riguarda i flussi di acquisto provenienti dal retail e dalle società non finanziarie» ha dichiarato il direttore generale del debito pubblico, Davide Iacovoni, aggiungendo che «a fine gennaio 2023 si segnala un incremento di oltre 50 miliardi di euro rispetto a settembre 2022 e la quota di questa categoria di attesta al 9% circa». Un trend che, grazie al Btp Valore, potrebbe rafforzarsi. La prima emissione dello strumento dedicato al mercato retail avverrà tra lunedì 5 e venerdì 9 giugno (fino alle ore 13), salvo chiusura anticipata. Con una durata di 4 anni e un premio fedeltà per chilo porterà a scadenza, il nuovo titolo di Stato pagherà cedole periodiche che saranno calcolate in base a tassi prefissati e crescenti nel tempo, il cui livello sarà comunicato il prossimo primo giugno.

Come scrive il Mef in una nota, non sono previsti tetti o riparti all’emissione mentre sono state semplificate le modalità di sottoscrizione rispetto alle aste tradizionali. Il Btp Valore potrà essere infatti acquistato soltanto dai piccoli risparmiatori retail, senza commissioni e con un investimento minimo di 1.000 euro. Chi è interessato potrà rivolgersi al proprio referente in banca o all’ufficio postale presso cui possiede un conto titoli o, ancora, attraverso l’home banking, se abilitato al trading. A differenza del Btp Italia, il nuovo strumento non sarà agganciato all’inflazione, ma il suo rendimento sarà soggetto alla consueta tassazione agevolata per i titoli di Stati al 12,5% mentre cedole e premio di fedeltà saranno esenti dalle imposte di successione. Il collocamento avrà luogo sulla piattaforma Mot tramite Intesa Sanpaolo e Unicredit.