Tasse, dal superbollo alla laurea: ecco quelle che spariscono

Presto potremo dire addio ad alcune tasse, come quella sulla laurea o il Superbollo. Il governo guidato da Giorgia Meloni, infatti, avrebbe intenzione di togliere di mezzo le micro-imposte che spesso pesano parecchio sulle tasche dei cittadini. Per quanto riguarda il Superbollo, il contributo che chi ha un'auto di potenza superiore a 185 Kw è tenuto a versare, si tratta di una tassa che costa 20 euro per ogni Kw oltre i 185.

Andrea De Bertoldi di Fratelli d’Italia ha spiegato che l’azzeramento del Superbollo potrebbe essere introdotto in un emendamento oppure in un provvedimento maxi con tutte le micro-tasse da eliminare. Altra tassa a cui si vorrebbe dire addio, come si legge sul Corriere della Sera, è quella di iscrizione all'università. Si tratta di un contributo da versare al momento dell’immatricolazione e per l’iscrizione agli anni successivi al primo. Ma non solo: al vaglio pure l’azzeramento delle micro-imposte per il rilascio dei diplomi, per gli esami di idoneità e per l’iscrizione a scuola.

Potrebbe essere eliminata anche le tasse sugli intrattenimenti, come flipper, calcio balilla e biliardi. Per calciobalilla e apparecchi similari, la base imponibile è oggi di 510 euro con un'aliquota fissata all’8%. Senza dimenticare, poi, l'intenzione di eliminare le tasse sulla tredicesima.