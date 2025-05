Von der Leyen lancia l'eurotassa: "Servono altre risorse"

L’Unione Europea batte cassa: per il prossimo Mú, cioè per il quadro finanziario pluriennale del periodo 2028-34, servono soldi, servono nuove forme di finanziamento perché quelle attuali non sono più sufficienti. «Dobbiamo finanziare nuove priorità e dobbiamo iniziare a rimborsare i prestiti contratti per il NextGenerationEu. È chiaro che i bilanci nazionali da soli non possono sostenere il peso di tutto questo, quindi abbiamo bisogno di nuove risorse proprie», ha detto Ursula Von der Leyen lanciando un mezzo allarme. Senza andare in profondità sulla questione la presidente della Commissione ha aggiunto che un pacchetto di proposte sul tavolo c’è già e ce ne sono pure altre in arrivo, ma «sarà una discussione difficile, perché non esiste una soluzione miracolosa. Far quadrare il bilancio è un problema ed è ora di trovare una soluzione».

Sulla base dell’esperienza vissuta nel suo primo quinquennio- dove nell’ordine si è dovuto far fronte a diverse emergenze, come il Covid, l’inflazione, la guerra in Ucraina e la crisi energetica la von der Leyen ha detto che il prossimo bilancio sarà graduale, e «ogni tranche di finanziamento sarà erogata al raggiungimento degli obiettivi concordati», come accade già con il Pnrr, «perché questo è il più forte incentivo a fare le cose». Per una maggior flessibilità è allo studio anche la riduzione della durata del bilancio, che da settennale potrebbe diventare quadriennale o quinquennale.