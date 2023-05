Fitch, schiaffo ai gufi: "Italia, superate le attese"

13 maggio 2023 a

L’Italia ha superato la prova dell’agenzia di rating Fitch, che ha confermato il suo giudizio BBB con outlook stabile: ciò significa che il nostro Paese si mantiene due livelli sopra la cosiddetta categoria “spazzatura”. Inoltre Fitch prevede un debito pubblico in calo nel 2024 e di conseguenza rivede al rialzo le stime di crescita per il 2023. “Il recente programma di stabilità fissa credibili obiettivi di bilancio, in una continuità della politica fiscale del precedente governo di unità nazionale”, afferma l’agenzia di rating.

Il Pil italiano ha superato le attese di Fitch nel primo trimestre del 2023 grazie all’allentarsi della crisi del gas, alla forte ripresa del turismo e al rafforzamento della domanda globale: le stime di crescita dell’Italia nel 2023 sono state riviste al rialzo a +1,2% dal +0,5% precedente. “Nel 2024 - aggiunge l’agenzia di rating - ci aspettiamo una crescita dello 0,8%, più lenta rispetto all'1,3% previsto in marzo”. Per quanto concerne l’inflazione, dovrebbe verificarsi un rallentamento della corsa dei prezzi, che dovrebbero calare a una media del 7,2% nel 2023 e al 3,5% nel 2024.

“Viene percepito il lavoro serio, responsabile e discreto che sta facendo il governo e che ispira fiducia nei partner e nei mercati”, ha commentato al Tg1 il ministro Giancarlo Giorgetti, impegnato nel G7 in Giappone. “Grazie alla fiducia dei mercati - ha aggiunto - il governo può continuare la politica fatta fino ad oggi, creando spazi fiscali per aiutare le famiglie come abbiamo fatto con il decreto del primo maggio”.