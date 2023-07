Lollobrigida e Arianna Meloni? "Nel letto con loro...": altro sfregio del Fatto

12 luglio 2023 a

Francesco Lollobrigida di nuovo nel mirino di Natangelo, che in una vignetta sul Fatto Quotidiano ha ironizzato sul ministro e sulle sue parole in relazione ai casi giudiziari scoppiati nei giorni scorsi, ovvero i casi Santanchè, Delmastro e La Russa. "Siamo gli eredi di Berlusconi e queste sono le conseguenze. Prima è toccato a lui, ora tocca a noi", ha detto il ministro dell’Agricoltura e della Sovranità alimentare al Foglio.

Nel disegno pubblicato sul Fatto, intitolato "La nuova ossessione di Lollobrigida dopo la sostituzione etnica", si vedono il ministro e una donna a letto, presumibilmente sua moglie Arianna Meloni, che è anche la sorella del premier. In mezzo, tra di loro, un giudice. "Francè... E mo' chi è questo?", chiede lei. E lui risponde: "Persecuzione giudiziaria, cara".

Non è la prima volta che Lollobrigida finisce in una vignetta di Natangelo. Qualche tempo fa, dopo che il ministro aveva parlato di natalità in calo e migranti e del rischio di "sostituzione etnica", il Fatto quotidiano decise di dedicargli una vignetta in prima pagina, sollevando non poche polemiche. Il disegno, intitolato "Obiettivo incentivare la natalità", ha come sfondo la camera da letto di Lollobrigida, con un uomo nero e una donna bianca, corredata da una frase in cui si dice che c’è da star tranquilli poiché il marito è "tutto il giorno fuori a combattere la sostituzione etnica". Una vignetta di cui si lamentò anche la premier: "Quella ritratta è Arianna. Una persona che non ricopre incarichi pubblici, colpevole su tutto di essere mia sorella".