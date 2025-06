Israele, "tutti nel mirino": il titolo-choc del "Fatto Quotidiano"

"Il terrorista Netanyahu ci mette tutti nel mirino": questo il titolo scelto dal Fatto Quotidiano per la prima pagina del numero in edicola oggi, con evidente riferimento agli attacchi di Israele contro l'Iran. L'attacco di Tel Aviv può definirsi "chirurgico", un’azione mirata contro bersagli militari, obiettivi nucleari e specifici apparati del regime iraniano. Con quest'evidenza, però, non sembra non essere d'accordo il quotidiano di Marco Travaglio, che definisce il premier israeliano un "terrorista" e crea un certo allarmismo sostenendo che il suo obiettivo sia mettere "tutti nel mirino".

Dello stesso tono l'intervento del direttore nel suo editoriale. "Benjamin Netanyahu, il più efferato terrorista del mondo che governa Israele, è riuscito a rinviare un’altra volta la sua fine politica con l’unico sistema che conosce: la guerra - ha scritto Travaglio -. Solo che ora la sua guerra privata, mascherata da legittima difesa contro l’Impero del Male degli ayatollah che pretendono di avere l’atomica come Israele, ma per l’Impero del Bene c’è chi può e chi non può, rischia di trascinare i suoi alleati nel terzo conflitto mondiale". Si ipotizza addirittura una terza guerra mondiale, insomma.