Lollobrigida su "Dedicata a te": "Diventerà strutturale", Pd smentito

Il governo vara provvedimenti per le famiglie meno abbienti e l'opposizione attacca. Sì, perché se Pd e Movimento 5 Stelle fanno il tifo per il reddito di cittadinanza, lo stesso non si può dire della carta "Dedicata a te". Si tratta di una social card che aiuta chi fatica a fare la spesa. La carta, però, è destinata a diventare strutturale e forse ad aumentare di importo, dai 380 a famiglia attualmente finanziati. A dirlo una volta per tutte è il ministro dell’Agricoltura e della Sovranità alimentare Francesco Lollobrigida, ospite di Morning News su Canale 5.

Precisando che non si tratta "di un provvedimento una tantum, perché questo provvedimento interviene in una contingenza. Quest’anno l’inflazione è molto alta, noi abbiamo delle risorse dello Stato che devono essere messe a disposizione per arginare alcuni fenomeni, in questo caso siamo intervenuti su questo ma se ci accorgessimo che la situazione si aggrava oppure, al contrario, c’è una riduzione dei costi, li utilizzeremo in altro modo oppure li aumenteremo e rifinanzieremo questo strumento che resta in campo, essendo una carta ricaricabile su cui far convergere risorse per continuare questo virtuoso progetto di sostegno e anche magari ad ampliare la platea dello stesso".

Cosa prendendo dem e grillini di più? "Ho sentito dichiarazioni sprezzanti nei confronti di questa iniziativa - prosegue l'esponente di Fratelli d'Italia -. Tuttavia, considerando che una famiglia media italiana di tre persone spende circa 400 euro al mese in generi alimentari, rimborsare la spesa di un mese alle famiglie non può essere considerato una ‘mancetta’. Capisco che alcuni colleghi deputati, che magari spendono 300 euro all’ora solo per decidere come vestirsi, abbiano potuto considerare questo provvedimento come inutile". E la frecciata è chiaramente a Elly Schlein e alla sua armocromista.